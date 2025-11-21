42-летняя певица Анна Седокова намекнула на роман с «симпатичным парнем». Артистка рассказала о свидании в соцсети.

В личном блоге Анна показала фото с незнакомцем, сделанное в ресторане. Певица и ее спутник пришли на завтрак к уже накрытому столу. Пара взяла одинаковые блюда и чай.

Примечательно, что Седокова спрятала лицо мужчины под стикером тигра. По фото заметно лишь то, что спутник артистки — брюнет.

«Вчера ночью так захотелось шакшуку. А сегодня уже завтракала ею с симпатичным парнем. Хочу, чтобы он осуществил еще несколько моих желаний. И вы об этом обязательно узнаете», — интригующе высказалась Анна.

Напомним, в октябре 2025 года певицу застали на мероприятии с мужчиной. Она не скрывала к нему чувств и публично обнимала. Спустя время СМИ раскрыли личность ее спутника, который опроверг романтическую связь между ними.

