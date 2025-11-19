«У меня потерялся интерес к жизни»: дочь Седоковой заявила о тяжелом расставании с возлюбленным

20-летняя дочь Анны Седоковой рассказала о тяжелом расставании с возлюбленным. Алина поделилась подробностями личной жизни в соцсети.

В личном блоге девушки появился ролик, в котором она рассказала о расставании с избранником и потере друзей. По словам Алины, из-за трудностей она потеряла интерес к жизни и не знала, каким будет ее будущее.

«У меня было безумно тяжелое расставание, у меня была смена обстоятельств, смена друзей, смена локаций. В какой-то момент, пару месяцев назад, я сидела и у меня было конкретное представление о своем будущем, какая-то картинка. И в один момент, когда это все у меня разрушилось, у меня потерялся интерес и желание чем-либо заниматься», — пожаловалась она.

Спустя время Алина поняла, что, кроме нее, ей никто не поможет. Теперь наследница певицы мыслит позитивно. Она верит, что скоро ее будут окружать «крутые люди».

«У меня будет крутое новое окружение, у меня будут крутые люди рядом. Но, если я не возьму свою силу воли в кулак, то ничего дальше не будет происходить», — отметила она.

