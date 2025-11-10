«Разгадка найдена»: Анна Седокова раскрыла правду о романе с футболистом

Анна Седокова заявила, что не встречается с футболистом после скандала с соседкой. Певица поделилась подробностями личной жизни в Telegram-канале.

Анна Седокова угодила в скандал. В личном блоге певица опубликовала скриншот переписки с соседкой. Женщина угрожала певице порчей репутации, если та не откажется от общения с ее мужем. После чего Анну заподозрили в романе с футболистом.

Артистка опровергла связь со спортсменом. По словам Седоковой, все заговорили о романе с ним после того, как увидели в ее шкафу футбольные носки. Анна пояснила, что вещи принадлежат сыну Гектору.

«Разгадка найдена. С футболистом ни из какой команды я не встречаюсь. Это сын пять минут тренировался в их детской секции, и почему-то они оказались в моем шкафу», — высказалась знаменитость.

Также Анна уточнила, что конфликт с соседкой исчерпан. Она получила извинения от семьи.

«Женщина, присылавшая мне угрозы, была отправлена к своему мужчине. Он также извинился и обещал с ней разобраться. Иногда действительно на пустом месте люди творят дичь», — резюмировала она.

