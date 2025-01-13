42-летняя певица Анастасия Стоцкая снялась в черном купальнике на Бали

Знаменитость не скрывает фигуру на отдыхе. По словам Анастасии, она занимается йогой и пилатесом, чтобы поддерживать вес.

Ранее 61-летняя Лолита Милявская снялась в купальнике в Дубае со словами о лишнем весе. Знаменитость считает, что самое главное — счастливые глаза, а не худое тело. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Анна Семенович снялась с бойфрендом на отдыхе в Дубае.