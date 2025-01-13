НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 января 2025, 13:29
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42-летняя певица Анастасия Стоцкая снялась в черном купальнике на Бали

42-летняя певица Анастасия Стоцкая снялась в черном купальнике на Бали

© Starface.ru

42-летняя певица Анастасия Стоцкая снялась в черном купальнике на Бали. Артистка поделилась новым снимком в соцсети.

Анастасия, как и многие звезды, проводит январские праздники за рубежом. Стоцкая предпочла пляжный отдых на Бали и теперь выкладывает красочные снимки. На одной из последних публикаций певица запечатлена в черном купальнике и солнечных очках. Ее образ дополнили браслеты и пучок.

42-летняя певица Анастасия Стоцкая снялась в черном купальнике на Бали

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Знаменитость не скрывает фигуру на отдыхе. По словам Анастасии, она занимается йогой и пилатесом, чтобы поддерживать вес.

Ранее 61-летняя Лолита Милявская снялась в купальнике в Дубае со словами о лишнем весе. Знаменитость считает, что самое главное — счастливые глаза, а не худое тело. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Анна Семенович снялась с бойфрендом на отдыхе в Дубае.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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Анастасия Стоцкая