42-летняя певица Анастасия Стоцкая снялась в черном купальнике на Бали
© Starface.ru
42-летняя певица Анастасия Стоцкая снялась в черном купальнике на Бали. Артистка поделилась новым снимком в соцсети.
Анастасия, как и многие звезды, проводит январские праздники за рубежом. Стоцкая предпочла пляжный отдых на Бали и теперь выкладывает красочные снимки. На одной из последних публикаций певица запечатлена в черном купальнике и солнечных очках. Ее образ дополнили браслеты и пучок.
Знаменитость не скрывает фигуру на отдыхе. По словам Анастасии, она занимается йогой и пилатесом, чтобы поддерживать вес.
Ранее 61-летняя Лолита Милявская снялась в купальнике в Дубае со словами о лишнем весе. Знаменитость считает, что самое главное — счастливые глаза, а не худое тело. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что певица Анна Семенович снялась с бойфрендом на отдыхе в Дубае.