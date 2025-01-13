«Когда хорошо вместе»: Семенович показала новое фото с возлюбленным, сделанное на отдыхе
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Певица Анна Семенович не отказывает себе в отдыхе. Артистка снова улетела за границу. На этот раз экс-солистка «Блестящих» проводит время с возлюбленным Денисом в Дубае.
Анна сделала селфи с бойфрендом. На фото она предстала в светлой кофте с замком на шее. Ее возлюбленный снялся в черной футболке, голубой кофте и черной бейсболке. Снимок Семенович сопроводила романтичной музыкой.
«Когда хорошо вместе», — подписала фото звезда.
В 2024 году Анна Семенович подтвердила отношения с бизнесменом Денисом Шреером, который долгое время жил в Германии. Приехав в Россию, предприниматель обосновался в квартире певицы. Из-за этого в Сети ходили слухи, что он альфонс, но мужчина смеется над этими домыслами.
Напомним, фанатов звезды смутило, что ее возлюбленный состоит в официальном браке. Однако Семенович заверила, что Денис давно не живет с женой и разведется с ней в начале 2025 года.