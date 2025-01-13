«Когда хорошо вместе»: Семенович показала новое фото с возлюбленным, сделанное на отдыхе

Певица Анна Семенович не отказывает себе в отдыхе. Артистка снова улетела за границу. На этот раз экс-солистка «Блестящих» проводит время с возлюбленным Денисом в Дубае.

Анна сделала селфи с бойфрендом. На фото она предстала в светлой кофте с замком на шее. Ее возлюбленный снялся в черной футболке, голубой кофте и черной бейсболке. Снимок Семенович сопроводила романтичной музыкой.

«Когда хорошо вместе», — подписала фото звезда.