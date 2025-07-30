«Сейчас без хлеба»: располневшая Алсу показала, что ест на завтрак

Певица Алсу призналась, что набрала лишние килограммы и вынуждена была сесть на диету. При этом исполнительница хита «Зимний сон» решила худеть с помощью традиционных методов.

В личном блоге она продемонстрировала подписчикам свой завтрак. На видео она запечатлела тарелки с красной рыбой, омлетом и салатом из зеленых овощей.

«Итак, каждое утро у меня бульон, там много коллагена (в нашем возрасте уже положено), яйца в любом виде, рыбка и авокадо. Я ем сейчас без хлеба. Кое-что пытаюсь новенькое внедрить в свой организм. Новую диету», - разоткровенничалась певица.

Она также пообещала, что вскоре раскроет подробности своего метода борьбы с лишними килограммами.

При этом подписчики Алсу не заметили изменений в ее внешности и пришли к выводу, что 42-летняя артистка набрала несколько килограммов во время отпуска в Лондоне.