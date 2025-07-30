«Сейчас без хлеба»: располневшая Алсу показала, что ест на завтрак
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Певица Алсу призналась, что набрала лишние килограммы и вынуждена была сесть на диету. При этом исполнительница хита «Зимний сон» решила худеть с помощью традиционных методов.
В личном блоге она продемонстрировала подписчикам свой завтрак. На видео она запечатлела тарелки с красной рыбой, омлетом и салатом из зеленых овощей.
«Итак, каждое утро у меня бульон, там много коллагена (в нашем возрасте уже положено), яйца в любом виде, рыбка и авокадо. Я ем сейчас без хлеба. Кое-что пытаюсь новенькое внедрить в свой организм. Новую диету», - разоткровенничалась певица.
Она также пообещала, что вскоре раскроет подробности своего метода борьбы с лишними килограммами.
При этом подписчики Алсу не заметили изменений в ее внешности и пришли к выводу, что 42-летняя артистка набрала несколько килограммов во время отпуска в Лондоне.
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