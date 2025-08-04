«Девочки могли заработать деньги»: Дмитрий Тарасов оправдался за флирт с моделями в Сочи

Футболист Дмитрий Тарасов решил выйти на связь с поклонниками после разгоревшегося скандала. Две кубанские модели опубликовали переписку со спортсменом, в которой он просил их номера. Однако, как утверждает сам женатый мужчина, это был не флирт, а деловой диалог.

По словам Тарасова, в Сочи он приехал по работе. Одна из его встреч была запланирована на пляже, где он и встретил моделей. Девушки подошли к нему и попросили сфотографироваться, а он не смог им отказать. Дмитрий отметил, что позже узнал о популярности поклонниц в Сети.

«Мы поехали на деловую встречу, на ужин, где партнер попросил меня узнать контакты этих девочек. Самое простое — это написать им лично», — пояснил Тарасов.

Футболист утверждает, что связался с моделями исключительно по работе. Однако девушки захотели пиара на его имени. После скандала Дмитрий пригрозил, чтобы больше никто не писал его жене и не оскорблял ее. Он заверил, что любит Анастасию Костенко и верен ей.

«Я написал, девочки ответили, и заметьте, я написал „Можно ваш номер“, то есть я на „вы“ еще общался. Девочки дали номер, после чего я номер передал партнеру. Девочки могли заработать деньги, но они выбрали другой путь, они захотели хайпа, ну, у них это получилось, поздравляю!» — заявил спортсмен.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предположил, что Дмитрий Тарасов давно тайно изменял Анастасии Костенко.