42-летняя модель Наталья Водянова вышла в свет в платье с прозрачной юбкой. Об этом сообщает Spletnik.

В Марракеше состоялась вечеринка в честь премии Fashion Trust Arabia. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Водянова. Модель вышла в свет в голубом платье с прозрачной юбкой и золотистой вышивкой. Она дополнила образ массивными серьгами, цепочкой с кулоном и кольцом. Также Наталья сделала нюдовый макияж и собрала волосы в хвост. Водянова провела вечер с Мэй Маск и ее помощницей.

Также среди гостей были внучка основательницы модного дома Schiaparelli, Алессандра Амбросио и Изабель Юппер.

Ранее 42-летняя модель Наталья Водянова в ажурном платье и шубе посетила показ Dior. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Глюкоза опубликовала первое фото после новостей о задержании.