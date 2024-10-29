НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 октября 2024, 09:51
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«Сколько можно смотреть под мою кожу?»: Глюкоза опубликовала первое фото после новостей о задержании

Поклонники не узнали обновленную певицу Глюкозу после задержания в аэропорту.
«Сколько можно смотреть под мою кожу?»: Глюкоза опубликовала первое фото после новостей о задержании

© Starface.ru

Певица Глюкоза после скандала с наркотиками решила полностью обновиться. Артистка сменила имидж, стиль в музыке, а также удалила все старые фото из профиля в соцсети. Теперь фанаты беспокоятся за кумира, так как перестали ее узнавать.

В личном блоге исполнительница опубликовала фото, на котором показала себя с зелеными волосами. Кроме того, Глюкоза отказалась от женственных нарядов. Ничего пояснять она не стала, лишь оставила надпись у себя в сторис: «Сколько можно смотреть под мою кожу?».

Пользователи Сети неоднозначно восприняли изменения певицы. Одни продолжают ее поддерживать, несмотря на скандалы, а другие считают, что она таким образом пытается безуспешно спасти карьеру. Хейтеры раскритиковали и новую песню Глюкозы. Многие сравнили ее с творчеством группы «ТАТУ».

«Сколько можно смотреть под мою кожу?»: Глюкоза опубликовала первое фото после новостей о задержании

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что впервые о проблемах артистки с запрещенными веществами заговорили после ее концерта, на котором она вела себя странным образом. После этого стало известно, что она легла в рехаб, однако спустя несколько месяцев она вновь оказалась втянута в скандал. Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево в измененном состоянии.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, как скандал с Глюкозой скажется на карьере ее старшей дочери.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Глюкоза. Наталья Ионова
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