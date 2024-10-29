«Сколько можно смотреть под мою кожу?»: Глюкоза опубликовала первое фото после новостей о задержании
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Певица Глюкоза после скандала с наркотиками решила полностью обновиться. Артистка сменила имидж, стиль в музыке, а также удалила все старые фото из профиля в соцсети. Теперь фанаты беспокоятся за кумира, так как перестали ее узнавать.
В личном блоге исполнительница опубликовала фото, на котором показала себя с зелеными волосами. Кроме того, Глюкоза отказалась от женственных нарядов. Ничего пояснять она не стала, лишь оставила надпись у себя в сторис: «Сколько можно смотреть под мою кожу?».
Пользователи Сети неоднозначно восприняли изменения певицы. Одни продолжают ее поддерживать, несмотря на скандалы, а другие считают, что она таким образом пытается безуспешно спасти карьеру. Хейтеры раскритиковали и новую песню Глюкозы. Многие сравнили ее с творчеством группы «ТАТУ».
Напомним, что впервые о проблемах артистки с запрещенными веществами заговорили после ее концерта, на котором она вела себя странным образом. После этого стало известно, что она легла в рехаб, однако спустя несколько месяцев она вновь оказалась втянута в скандал. Глюкозу задержали в аэропорту Шереметьево в измененном состоянии.
Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, как скандал с Глюкозой скажется на карьере ее старшей дочери.