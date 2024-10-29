«Сколько можно смотреть под мою кожу?»: Глюкоза опубликовала первое фото после новостей о задержании

Певица Глюкоза после скандала с наркотиками решила полностью обновиться. Артистка сменила имидж, стиль в музыке, а также удалила все старые фото из профиля в соцсети. Теперь фанаты беспокоятся за кумира, так как перестали ее узнавать.

В личном блоге исполнительница опубликовала фото, на котором показала себя с зелеными волосами. Кроме того, Глюкоза отказалась от женственных нарядов. Ничего пояснять она не стала, лишь оставила надпись у себя в сторис: «Сколько можно смотреть под мою кожу?».

Пользователи Сети неоднозначно восприняли изменения певицы. Одни продолжают ее поддерживать, несмотря на скандалы, а другие считают, что она таким образом пытается безуспешно спасти карьеру. Хейтеры раскритиковали и новую песню Глюкозы. Многие сравнили ее с творчеством группы «ТАТУ».