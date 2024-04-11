42-летний певец Родион Газманов сообщил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы. Информацию подтверждает сайт партии «Единая Россия».

Наследник Олега Газманова подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». В случае победы он будет представлять партию на выборах VIII созыва Мосгордумы осенью.

Родион впервые участвует в избирательной кампании, однако он настроен оптимистично. По словам артиста, у него имеется большой опыт работы с общественными организациями. Он считает, что может быть полезен людям как депутат.

«Я давно работаю с общественными организациями, оказывающими помощь людям мудрого возраста, закрепленными за «домами заботы», как я их называю. Быть депутатом — это быть полезным людям, помогать в решении важных. Зная свой перфекционизм, уверен, что смогу быть полезным людям на посту депутата Мосгордумы», — заявил Газманов.

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