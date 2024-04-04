«Грязно и пошло»: Родион Газманов вышел из себя из-за вопроса о сменившем фамилию брате Филиппе

Недавно приемный сын артиста Олега Газманова Филипп отказался от фамилии отца. В СМИ писали, что причиной стало внесение певца в санкционный список ЕС. Его брат Родион прокомментировал данную новость.

Филипп взял девичью фамилию матери: теперь он Муравьев. При этом ни он, ни артист никак не комментировали эти изменения. Крайне эмоционально на просьбу высказаться о событии отреагировал Родион Газманов. Данный вопрос буквально его вывел из себя.

«Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал не у того, кто это сделал, это неинтересно. То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло», — цитирует его mk.ru.

Наследник певца негодует, что ему задают вопрос, на который он может не знать ответа, а даже если знает, то не будет делиться личной информацией о брате. Он попросил спросить его о причинах смены фамилии.

Газманов женился на супруге Марине в 2003 году. С будущей женой он познакомился в Воронеже, когда ей было 18 лет. Но их роман быстро завершился, и Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди, брата основателя МММ (крупнейшая в истории России финансовая пирамида — прим. «Страсти») Сергея Мавроди, которому она в 1997 году родила первенца Филиппа. Но в то время Вячеслав уже находился под арестом, а Марину с ребенком забрал из роддома Газманов. В декабре 2003 года у артиста и его супруги родилась общая дочь Марианна. Мамой Родиона является Ирина Газманова, первая жена певца.

Ранее Олег Газманов рассказал, как создал взрослую песню про любовь и переделал ее для шестилетнего сына.