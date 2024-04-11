Тяжелобольная Анастасия Мельникова отреагировала на критику внешности

Актриса Анастасия Мельникова столкнулась с серьезной болезнью и критикой фигуры. Звезда «Улиц разбитых фонарей» поделилась откровением с RTVI.

В 2022 году стало известно о болезни Мельниковой, изменившей ее внешность. Анастасия не раскрывает свой диагноз. Вместо этого она сообщила о перенесенных операциях и гормональной терапии. Вместо поддержки актриса столкнулась с критикой: россияне отметили ее постаревший и располневший вид. По мнению Мельниковой, публика к ней несправедлива.

«Было невероятное количество диких интервью, мол, какая я страшная, толстая и старая. Я прекрасно понимаю, что все люди молодеют, хорошеют и худеют с возрастом. Одна Мельникова толстеет, становится страшной, морщинистой и ужасной!» — высказалась артистка.

Анастасия отметила, что ее поддерживает семья, особенно дочь Мария. По словам актрисы, она нужна дочке в любом виде. Главное, — что жива.

«Зато живая. Все, я жива, я нужна Маше! Как выгляжу, так выгляжу», — резюмировала знаменитость.

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