42-летний певец Дима Билан заявил, что хочет создать свой вокальный конкурс. Об этом сообщает ТАСС.

Заслуженный артист России Дима Билан планирует создать собственный вокальный конкурс, который включал бы в себя благотворительную деятельность. По словам певца, его давно посещают эти мысли.

«Уже впору делать свои конкурсы. Это идет само собой ко мне в руки. Я думаю, создать что-то собственное, что-то особенное, связанное с каким-то вокалом», — высказался Дима.

Также Билан прокомментировал международный конкурс «Интервидение», который может стать аналогом «Евровидения». Певец отметил, что с удовольствием принял бы в нем участие, если его пригласят.

Напомним, что Дима дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Ранее сообщалось о том, что Дима Билан посетил ДНР с подарками для детей и перевел приюту для животных 3 млн рублей. Подробности смотрите в этой статье.

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