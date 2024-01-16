Дима Билан посетил ДНР с подарками для детей и перевел приюту для животных 3 млн рублей

Певец Дима Билан после скандала с участием в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой посетил ДНР. Исполнитель посетил больницу и приют для бездомных животных, которому перевел несколько миллионов рублей.

Видео поездки Билана опубликовано в Telegram-канале «Лента дня».

Певец пообщался с детьми в больнице, передал им подарки. Также Билан пообещал помочь тем, кто нуждается в протезировании.

Артист посетил приют для животных и пожертвовал ему 3 млн рублей. Оттуда артист взял домой кота – питомца прозвали Шахтером.

Напомним, Билан был среди гостей вечеринки, состоявшейся в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе. После мероприятия некоторые звезды столкнулись с последствиями: в частности, концерты артистов стали отменять. Билан не столкнулся с бойкотом после участия в вечеринке в отличие от певца Филиппа Киркорова. Ограничения в отношении артиста, в частности, запрет на появление на ТВ, будут действовать до весны.