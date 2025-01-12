42-летний актер Евгений Косырев отказался от лечения после запрета врачей пить алкоголь

Актер Евгений Косырев отказался от лечения из-за запрета врачей пить алкоголь. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Актера уже выписали из больницы по его собственному желанию. По данным источника, Косырев отказался от лечения в медицинском учреждении, так как врачи запретили ему пить спиртные напитки из-за проблем с печенью. Именно по этой причине Евгению нельзя выпивать алкоголь и нужно постоянно находиться под наблюдением врачей.

Напомним, что Евгений Косырев был госпитализирован из-за высокой температуры и болей в животе в конце декабря 2024 года из-за его жалоб на боли в животе и слабость. Врачи провели Косыреву дренирование и снова откачали у него жидкость, после чего артиста поместили под кислородную маску, помогающую им дышать и находиться на лекарственной поддержке кровообращения.

Проблемы со здоровьем у Евгения начались из-за злоупотребления алкоголем, а два года назад у него обнаружили заболевание печени. Ранее он уже попадал в больницу, тогда также откачивали 20 литров жидкости из брюшной полости.

Ранее мы писали о том, что попавший в больницу Михаил Боярский отказался бросить курить даже после рекомендации врачей.

Также сообщалось, что Евгений Петросян мог погибнуть в авиакатастрофе под Харьковом.