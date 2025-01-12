Чудом выжил: Евгений Петросян мог погибнуть в авиакатастрофе под Харьковом

В мае 1972 года известный пародист Евгений Чистяков погиб в авиакатастрофе под Харьковом. Артист не дожил две недели до своего 29-летия. С ним тогда собирался лететь его коллега Евгений Петросян, но у юмориста изменились планы.

Виктор Чистяков был очень известен в начале 1970-х, но коллеги и друзья переживали, что он сильно много работает. 18 мая 1972 года пародист проспал и опоздал на рейс, но команда лайнера все же решила его подождать. Самолет разбился — погибли все семь членов экипажа и 115 пассажиров.

В эфире программы «Привет, Андрей!» ведущий «Смехопанорамы» вспомнил, как должен был лететь с Чистяковым. Но за несколько дней у сатирика поменялись планы, и благодаря этому он выжил.

«Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на „левый“ концерт», — пояснил 79-летний артист.

По словам Петросяна, Виктор обладал уникальным талантом — он умерло пародировал любого артиста. Однажды Клавдия Шульженко, увидев пародию Чистякова на себя, сказала, что это поет она — настолько точным было исполнение Виктора, уточнил юморист.

Ранее Евгений Петросян пожаловался на низкие заработки в СССР. Артист признался, что получал 150 рублей.