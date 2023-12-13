42-летний актер Алексей Чадов рассказал о тайной свадьбе с моделью Галимовой

42-летний актер Алексей Чадов рассказал о тайной свадьбе с моделью Лейсан Галимовой. Артист поделился откровением с изданием StarHit.

В декабре 2023 года стало известно о том, что Чадов тайно женился на избраннице, с которой он давно живет. По словам Алексея, торжество состоялось в семейном кругу, вот почему даже близкие друзья не были приглашены. Чадов и Галимова решили, что хотят наслаждаться моментом и сосредоточиться друг на друге. Несмотря на это, супруги не отрицают необходимость свадебной вечеринки, которая запланирована на лето 2024 года.

«Некоторые успели обидеться, но нам так захотелось: спокойно, без суеты. Я сделал Лейсан предложение, от которого она не смогла отказаться», — высказался актер.

По данным СМИ, Алексей познакомил Лейсан с экс-супругой, которая одобрила его выбор.

Ранее сообщалось о том, что жена актера Алексея Чадова потратила на свадебное платье 42 тысячи рублей. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что актер Максим Лагашкин публично высмеял жену после долгих лет брака.