Названа стоимость свадебного платья жены Алексея Чадова

Актер Алексей Чадов недавно вновь женился. Его супругой стала модель из Казани Лейсан Галимова. Молодожены после бракосочетания опубликовали в Сети фото, на которых показали свои наряды. Так, журналисты издания StarHit выяснили, что свадебное платье невесте обошлось в 42 тысячи рублей.

Отметим, что для похода в ЗАГС Галимова выбрала довольно простой наряд – прямое белое платье с длинным рукавами и глубоким декольте. На шее у нее красовался массивный чокер. А вот от фаты модель отказалась. Чадов же предпочел классический черный костюм-двойку без галстука.

Также на одном из снимком можно было рассмотреть кольца, которые приобрела пара. Они у супругов разные – у мужа из желтого золота, а у жены из белого с драгоценными камнями.

К слову, до свадьбы Чадов и Галимова встречались пять лет. Поклонники актера не раз подмечали сходство модели с его бывшей женой Агнией Дитковските, но он на эти разговоры никак не реагировал.

Ранее Андрей Чадов рассказал об отношениях с братом и заявил, что никогда не был с ним близок.