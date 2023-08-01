Проблемы с речью: Вера Брежнева не смогла выговорить слово и даже заплакала

Певица Вера Брежнева не смогла выговорить на украинском слово «гостеприимство» во время выступления на закрытии фестиваля артистки Лаймы Вайкуле в Юрмале. Знаменитость перешла на русский язык, а после собственной речи заплакала.

На это обратило внимание издание «Подмосковье сегодня».

Брежнева выступала 31 июля. Она хотела сказать «спасибо Латвии за гостеприимство», но последнее слово проговорила лишь наполовину, а затем на секунду замолчала.

После этого Брежнева перешла на русский и поблагодарила Латвию, а также друзей, которые у нее появились там.

«Спасибо отдельно тем друзьям, которые у меня здесь появились за этот год, который я здесь живу. И, конечно же, спасибо огромное за поддержку», - сказала артистка и заплакала.

После этого она исполнила две песни.

Ранее историк моды Александр Васильев рассказал, что на фестиваль Вайкуле были проданы все билеты, несмотря на высокую стоимость. Гости платили от 70 до 400 евро, а в конце фестиваля «завалили» латвийскую певицу букетами.