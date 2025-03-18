38-летняя певица Пелагея снялась без макияжа и фильтров в бане

Певица Пелагея рассказала поклонникам, что недавно сходила в баню вместе с восьмилетней дочкой Таисией. После парилки артистка сделала «честное» фото, показав себя без макияжа и фильтров.

В личном блоге Пелагея поделилась, что ее дочь с пяти лет любит русскую баню. Причем она не просто сидит внутри, а парится «по-взрослому» — с вениками и контрастами. Поэтому звездная мама решила устроить ей сюрприз и провести вместе время на базе отдыха с парной.

Встретили артистку и Таисию с самоваром и угощениями, а после они отправились сразу в баню. Расслабиться они также смогли в чане с горячей водой.

«Румянец после баньки — лучше любых фильтров», - отметила Пелагея, показав себя подписчикам без макияжа и фотошопа.