«Красавица и никаких синих волос»: в Сети обсуждают внешность дочери Дарьи Мороз и Константина Богомолова

Актриса Дарья Мороз посетила церемонию вручения премии OK! Awards с единственной дочерью Анной. В Сети принялись обсуждать внешность девочки: ее назвали копией отца – режиссера Константина Богомолова.

Анна выбрала для выхода белую рубашку, черный жилет и свободные брюки. Ее мама была в наряде, сплошь украшенном блестками.

Похорошевшая наследница привлекла внимание не только гостей вечера, но и обычных россиян. Интернет-пользователи принялись обсуждать внешность девушки. Многие указывали, что она стала очень похожа на отца.

«Красавица с папиным лицом и никаких больше синих волос», «Некий шарм от Мороз, но в целом – копия Богомолова», - говорилось в комментариях.

Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак отметила день рождения в объятиях Богомолова и в окружении звезд. Для ведущей на 43-летии пели Александр Серов и Жанна Агузарова.