41-летняя журналистка Надежда Оболенцева вышла замуж за миллиардера Швидлера

41-летняя журналистка Надежда Оболенцева вышла замуж за миллиардера Евгения Швидлера. Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале.

По информации Ксении, торжество состоялось по еврейским обычаям. До брака пара встречалась около двух лет.

«Пару недель назад у них уже была хупа. Надежда — уникальная женщина, и каждого своего возлюбленного доводит до алтаря. Поздравляем эту power couple», — написала Ксения.

Напомним, брак с миллиардером стал для Надежды четвертым. Ее бывшими избранниками являются бизнесмен Денис Михайлов, миллиардер Айрат Исхаков и режиссер Резо Гигинеишвили.

Евгений скрывает личную жизнь от публики, но известно, что он был женат и имеет детей.

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