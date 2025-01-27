41-летняя журналистка Надежда Оболенцева вышла замуж за миллиардера Швидлера
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41-летняя журналистка Надежда Оболенцева вышла замуж за миллиардера Евгения Швидлера. Об этом сообщила Ксения Собчак в Telegram-канале.
По информации Ксении, торжество состоялось по еврейским обычаям. До брака пара встречалась около двух лет.
«Пару недель назад у них уже была хупа. Надежда — уникальная женщина, и каждого своего возлюбленного доводит до алтаря. Поздравляем эту power couple», — написала Ксения.
Напомним, брак с миллиардером стал для Надежды четвертым. Ее бывшими избранниками являются бизнесмен Денис Михайлов, миллиардер Айрат Исхаков и режиссер Резо Гигинеишвили.
Евгений скрывает личную жизнь от публики, но известно, что он был женат и имеет детей.
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