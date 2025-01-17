«Ей нужно влюбиться»: почему Алена Хмельницкая не вышла замуж после развода с Кеосаяном
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Сваха Анна Осипова рассказала, почему актриса Алена Хмельницкая не вышла замуж во второй раз после развода с телеведущим Тиграном Кеосаяном. Она отметила, что для таких женщин как Алена, важно влюбиться. Подробности узнал портал «Страсти».
По словам свахи, Хмельницкая — отличная партия. Она яркая, красивая, харизматичная женщина, которая даже в 54 года выглядит молодо.
Стоит только на нее посмотреть, как становится ясно, что характер человека отражается на его лице: всегда красивая, позитивная, улыбчивая и в хорошем настроении.
Анна Осипова
Сваха
Однако, несмотря на все свои достоинства, Алена не вышла замуж после того, как рассталась с Кеосаяном. Напомним, что они прожили в браке 20 лет. Анна Осипова считает, что любовь еще придет в жизнь Хмельницкой. Просто нужен подходящий кандидат.
Не так давно она рассталась со своим возлюбленным и сейчас находится в «свободном плавании». Алена из тех женщин, для которых наличие мужчины рядом как статус совершенно неинтересно. Ей нужно влюбиться. И поверьте, как только она будет к этому готова, мы обязательно узнаем сей прекрасный факт. Она настолько самобытна, что только любовь может подтолкнуть ее к новым отношениям и я уверена, что это обязательно случится!
Анна Осипова
Сваха
Также сваха прокомментировала и то, что Алена очень переживает за бывшего супруга, который сейчас находится в коме. По ее мнению, это говорит только о том, какая Хмельницкая достойная женщина.
Совершенно справедливо, что она переживает за состояние отца своих детей, так как они не чужие люди, они практически родственники навсегда. Это нормально. Ненормально ненавидеть своих бывших супругов и люди годами идут к пониманию и прощению, чтобы жизнь их самих стала лучше.
Анна Осипова
Сваха