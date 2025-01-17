«Ей нужно влюбиться»: почему Алена Хмельницкая не вышла замуж после развода с Кеосаяном

Сваха Анна Осипова рассказала, почему актриса Алена Хмельницкая не вышла замуж во второй раз после развода с телеведущим Тиграном Кеосаяном. Она отметила, что для таких женщин как Алена, важно влюбиться. Подробности узнал портал «Страсти».

По словам свахи, Хмельницкая — отличная партия. Она яркая, красивая, харизматичная женщина, которая даже в 54 года выглядит молодо.