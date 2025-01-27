«Не показывает эмоций»: жених Ксении Бородиной переживает из-за отношений с ее старшей дочерью

Блогер Николай Сердюков сделал предложение руки и сердца телеведущей Ксении Бородиной и получил согласие. При этом он сильно переживает из-за отношений со старшей дочерью звезды Марусей.

Об этом в личном блоге откровенно рассказала сама Ксения. Она заверила, что жених ищет подход к подростку.

«Он быстро нашел общий язык с девочками, особенно с Теоной. Коля от нее в восторге, все время ей восхищается. Маруся уже более взрослая, к тому же подросток. Коля переживает все время, спрашивает, все ли нравится Марусе. А Мару очень спокойная и никогда так открыто эмоций не показывает», — разоткровенничалась Бородина.

При этом она выразила уверенность, что девочку все устраивает.

Напомним, старшая дочь Бородиной родилась в браке с предпринимателем Юрием Будаговым. Младшую дочь Теону Ксения родила от бизнесмена Курбана Омарова. У Сердюкова есть ребенок от блогера Алины Акиловой.

Ранее Ксения Бородина попыталась вызвать ревность у своего жениха. Телеведущая вместе с Николаем Сердюковым отправилась в Турцию, заняться подготовкой к свадьбе и купить платье для торжества.