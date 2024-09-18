Следили за безопасностью певицы: Маша Распутина вышла к фанатам на концерте в сопровождении трех мужчин

Певица Маша Распутина недавно выступила перед публикой с концертом. В какой-то момент она решила сойти со сцены и стать ближе с поклонниками. Однако сама в зал не спустилась. Ее сопровождали трое мужчин.

Telegram-канал «Звездная пыль» опубликовал видео с шоу Маши, на котором она пела среди рядов в концертном зале, а позади нее были двое «секьюрити» в белом. Они танцевали, но при этом следили за безопасностью артистки. Также рядом был мужчина в черном. Как выяснил портал «Страсти», только последний является охранником. Остальные компаньоны Распутиной – танцоры.

Напомним, что у Маши Распутиной состоялся юбилейный концерт в Санкт-Петербурге. В рамках шоу она исполнила главные свои хиты на сцене БКЗ «Октябрьский». Судя по видео с выступления, которые распространились в Сети, оно прошло успешно – свободных мест в зале практически не было.

К слову, долгое время Распутина не возвращалась на сцену. Однако в этом году решила прервать паузу в карьере новой концертной программой.

Ранее Маша Распутина впервые появилась на сцене с двоюродным братом Иваном.