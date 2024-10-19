«Два сердца сгорели дотла»: Анна Седокова не оставила шансов вернувшемуся в Москву мужу

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова после четырех лет брака объявила о разрыве с латвийским баскетболистом Янисом Тимма. Спортсмен не смог смириться с потерей и попытался вернуть возлюбленную, ради чего даже прилетел из США в Москву, однако Анна отказалась дать экс-супругу второй шанс.

«Так изменилась моя жизнь в последнее время. Выходя из долгих, счастливых, но очень сложных отношений, я словно заново учусь чувствовать. Я всю жизнь любила на полную», - разоткровенничалась Седокова в своем блоге.

Она отметила, что благодаря отношениям с мужем написала много красивых песен. Кроме того, артистка признала, что у них были «эмоциональные качели», однако для нее эта форма отношений является единственно возможной.

«Сейчас я понимаю, что эти горки и эмоциональные качели оставляли за собой много пепла после того, как два сердца догорали дотла. И делали очень больно тому, кого я искренне любила. Я просто по-другому не умела. И не хотела. Я не признавала другой формы любви. Для меня она была скучна и неинтересна», - написала Анна, предположив, что без эмоциональных отношений больше не сможет писать песни.

Ранее Янис Тимма опубликовал видео, посвященное Анне, в соцсети. На кадрах он продемонстрировал букет роз под песню артистки. Тимма заявил, что винит себя в расставании с женой. «Она потрясающая. Это все я», — лаконично высказался спортсмен.