41-летняя певица Алсу заявила, что признала вину в разводе с Яном Абрамовым. Артистка прокомментировала распад брака в соцсети.

В личном блоге Алсу затронула тему важности принятия ошибок. Певица убеждена, что нужно отвечать за свои поступки и не перекладывать ответственность на других. По словам знаменитости, она нашла в себе силы признать вину в разводе, который произошел из-за измен Абрамова.

«К сожалению, большинство людей старается найти волшебную таблетку от всех проблем, не хочет отвечать за свои поступки, признавать ошибки. Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», — высказалась она.

Артистка призналась, что принятие ошибок помогло ей «подняться со дна». Также она не скрывает, что долгое время посещала психолога.

Ранее Алсу заявила, что отпустила обиды после развода с изменявшим ей Яном Абрамовым. Подробности читайте в этой новости.

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