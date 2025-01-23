«Будем подстреливать всякую нечисть»: Алсу рассказала о необычном увлечении

Певица Алсу призналась, что решила освоить новый вид спорта. 41-летняя звезда вышла на связь в соцсетях и заявила, что занялась биатлоном.

Знаменитость после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым стала чаще вести личный микроблог и еще больше сосредоточилась на творчестве. Кроме того, она пробует для себя что-то новое. Алсу сняла видео, когда приехала в Лужники на тренировку.

«Я себе в Новый год обещала в этом году учиться и пробовать что-то новое», – поделилась певица.

Она позировала на кадрах в черном костюме и с шапкой на голове. Артистка призналась, что ее заинтересовал биатлон.

«Ну что, будем подстреливать всякую нечисть», — заявила Алсу со смехом.

Певица призналась, что не считает себя спортивным человеком. Но она отнеслась с восторгом к обмундированию, особенно к очкам.

«Я давно катаюсь на горных лыжах и честно говоря думала, что беговые вообще не вопрос. Но оказалось, это очень сложно. Это очень крутой фитнес, ноги и руки завтра скажут мне "ай"», — поделилась впечатлениями звезда.

Алсу опубликовала кадры с занятия и пришла к выводу, что «нормально» справилась для первого раза.

Ранее мы писали о том, что певица Алсу подала еще один иск по бракоразводному процессу с Яном Абрамовым.