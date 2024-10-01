Выходит замуж? Ольга Бузова показала свое утро невесты
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Поющая телеведущая Ольга Бузова спровоцировала слухи о свадьбе. В Сети она опубликовала фото с «утра невесты».
Экс-звезда «Дома-2» не скрывает, что сейчас счастлива в отношениях. Спустя долгое время артистка встретила молодого человека, который смог сделать ее счастливой. Личность возлюбленного Ольга пока не раскрывает, как и подробности романа. Однако все время интригует поклонников.
В личном блоге Бузова показала свое «утро невесты». Теперь фанаты гадают – сообщила ли она так о свадьбе или же просто оставила такую подпись под фото.
«Бессонная ночь, ранний подъем, родной Санкт-Петербург и роскошный вид из окна на Исакий», - поделилась Бузова.
Напомним, что недавно Ольга вернулась из отпуска, где, по слухам, отдыхала вместе с таинственным возлюбленным. В Сети она показывала романтический сюрприз от него. Избранник телеведущий устроил ей свидание при свечах на пляже.
Ранее Ольга Бузова ответила на обвинения Ирины Салтыковой, назвавшей ее «выскочкой».