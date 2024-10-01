НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 октября 2024, 12:05
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Выходит замуж? Ольга Бузова показала свое утро невесты

Артистка Ольга Бузова показала утро невесты, спровоцировав разговоры о свадьбе.
Выходит замуж? Ольга Бузова показала свое утро невесты

© Starface.ru

Поющая телеведущая Ольга Бузова спровоцировала слухи о свадьбе. В Сети она опубликовала фото с «утра невесты».

Экс-звезда «Дома-2» не скрывает, что сейчас счастлива в отношениях. Спустя долгое время артистка встретила молодого человека, который смог сделать ее счастливой. Личность возлюбленного Ольга пока не раскрывает, как и подробности романа. Однако все время интригует поклонников.

В личном блоге Бузова показала свое «утро невесты». Теперь фанаты гадают – сообщила ли она так о свадьбе или же просто оставила такую подпись под фото.

«Бессонная ночь, ранний подъем, родной Санкт-Петербург и роскошный вид из окна на Исакий», - поделилась Бузова.

Выходит замуж? Ольга Бузова показала свое утро невесты

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что недавно Ольга вернулась из отпуска, где, по слухам, отдыхала вместе с таинственным возлюбленным. В Сети она показывала романтический сюрприз от него. Избранник телеведущий устроил ей свидание при свечах на пляже.

Ранее Ольга Бузова ответила на обвинения Ирины Салтыковой, назвавшей ее «выскочкой».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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