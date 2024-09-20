41-летняя певица Алсу призналась, что поет в караоке хиты Филиппа Киркорова. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Москве состоялось открытие караоке «Русское Радио», которое посетили многие звезды, в том числе и Алсу. В беседе с журналистами певица призналась, что ходит в караоке большой компанией, состоящей из 15 человек. По словам знаменитости, такой досуг помогает ей выплеснуть эмоции: она танцует, «хулиганит» и исполнят известные хиты Филиппа Киркорова.

«В караоке есть возможность почувствовать себя настоящими артистами, бывают такие, где есть сцена, иногда даже живые музыканты. Это весело — мы, например, можем поиздеваться друг над другом: кто-то плохо поет, кто-то хорошо. Можно и станцевать, и похулиганить», — высказалась Алсу.

Певица призналась, что не хотела бы открывать свое заведение: сейчас у нее «много других хобби».

Ранее Алсу указала на непрофессионализм адвоката Яна Абрамова и опровергла иск в Британии. Подробности читайте в этой новости.

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