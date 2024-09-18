Опубликовано 18 сентября 2024, 21:471 мин.
«Есть желание раздуть новый скандал»: Алсу высказалась о планах судиться с бывшим мужем в Британии
Алсу указала на непрофессионализм адвоката Абрамова и опровергла иск в Британии.
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Певица Алсу прокомментировала сообщения о том, что подала в британский суд иск о разделе имущества с бывшим мужем Яном Абрамовым. Артистка ответила на эти слухи, опровергнув их.
Комментарий знаменитости приводит StarHit.
Алсу раскритиковала адвоката Абрамова – Александра Добровинского. Она предположила, что тот хочет «раздуть» очередной скандал с целью заработать.
«Меня удивляет непрофессионализм господина Добровинского, который берется комментировать абсолютно ложную информацию. Видимо, есть желание раздуть новый скандал и заработать на этом денег», - высказалась артистка.
Ранее Добровинский говорил, что иск Алсу в Британии – это «начало большой войны».