«Есть желание раздуть новый скандал»: Алсу высказалась о планах судиться с бывшим мужем в Британии

Певица Алсу прокомментировала сообщения о том, что подала в британский суд иск о разделе имущества с бывшим мужем Яном Абрамовым. Артистка ответила на эти слухи, опровергнув их.

Комментарий знаменитости приводит StarHit.

Алсу раскритиковала адвоката Абрамова – Александра Добровинского. Она предположила, что тот хочет «раздуть» очередной скандал с целью заработать.

«Меня удивляет непрофессионализм господина Добровинского, который берется комментировать абсолютно ложную информацию. Видимо, есть желание раздуть новый скандал и заработать на этом денег», - высказалась артистка.

Ранее Добровинский говорил, что иск Алсу в Британии – это «начало большой войны».