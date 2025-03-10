41-летняя певица Алсу назвала себя «разведенкой с прицепом». Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

В новом выпуске шоу Алсу вспомнила о разводе с Яном Абрамовым. По словам знаменитости, она никогда не думала о расставании с мужем, поэтому не составляла брачный договор. В браке с Яном Алсу стала многодетной мамой, поэтому она с иронией назвала себя «разведенкой с прицепом».

«Я разведенка с прицепом. Процесс был сложный, брачного договора не было. Я выходила замуж по большой-большой любви, поэтому мыслей никаких о брачном договоре ни с моей, ни с его стороны, конечно же, не было. Потому что я никогда не думала, что это со мной произойдет. Я выходила замуж один раз и навсегда. Но жизнь такая непредсказуемая штука», — высказалась знаменитость.

По словам Алсу, после развода у нее началась вторая жизнь. Она старается уделять время общению с близкими, работе и новым хобби.

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