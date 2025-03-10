Блогер Николай Сердюков приревновал Ксению Бородину к официанту в Куршевеле. Николай рассказал об инциденте в соцсети.

8 марта Ксения отметила день рождения в Куршевеле вместе с женихом и близкими друзьями. В личном блоге Николай поделился кадрами торжества. На одном из роликов запечатлена вечеринка, во время которой официант стал флиртовать с именинницей. Бородина дала понять, что ей не нужно внимание. Блогер отметил, что не сомневался в невесте, однако он был зол из-за поступка француза.

«Была одна история, за которой я смотрел максимально внимательно. Один чудак решил, что сможет впечатлить и очаровать Ксению своей подачей шампанского! Я в своей девочке был уверен на 100 процентов... А французский петух слишком самоуверенный!» — высказался Николай.

К слову, инцидент никак не сказался на отношениях звездной пары. В личном блоге Николай также рассказал, что мечтает о ребенке от Ксении.

«С каждым днем я все больше счастлив с ней и четко понимаю, что хочу еще деток. Осталось понять, когда будет самый благоприятный период для этого момента. Я уже узнал лучшее время для рождения наших детей по моему личному прогнозу», — резюмировал он.

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