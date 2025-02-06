41-летняя МакSим продемонстрировала фигуру в коротких шортах

Известная российская певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) снялась в ультракоротких шортах. Соответствующие кадры она разместила в своем микроблоге.

41-летняя знаменитость на опубликованных снимках продемонстрировала фигуру в укороченной куртке-косухе и ультракоротких кожаных шортах, которые были надеты на капроновые колготки. При этом артистка выбрала для фотосессии туфли с открытым носом, а в качестве украшений предпочла золотые серьги и массивное кольцо.

Визажисты сделали исполнительнице хита «Знаешь ли ты» сдержанный макияж глаз и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в крупные локоны.

МакSим в 2014 году родила Марию от предпринимателя Антона Петрова, а через год пара рассталась. У певицы также есть 15-летняя дочь Александра от звукорежиссера Алексея Луговцова.

Незадолго до этого МакSим вышла на связь после победы над алкогольной зависимостью.

Также МакSим сообщила о неожиданном нападении во время отдыха на Маврикии.