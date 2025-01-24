Певица МакSим сообщила о неожиданном нападении во время отдыха на Маврикии

Певица МакSим поделилась с поклонниками, что на нее и 10-летнюю дочь было совершено неожиданное нападение во время отдыха на Маврикии. Они чуть не пострадали от черепах.

Январь исполнительница хита «Знаешь ли ты» проводит у океана вместе с дочерью, однако отпуск преподносит им сюрпризы. Оказалось, что МакSим с ребенком стали свидетелями черепашьего боя, который в какой-то момент вышел из-под контроля. Одна из черепах развернулась и направилась в сторону наблюдателей.

«Я никогда не видела, чтобы черепахи могли так быстро передвигаться! К счастью, мы вовремя среагировали и никто не пострадал», - призналась певица.

К слову, МакSим часто прилетает на Маврикий и останавливает всегда в одном и том же отеле, поэтому персонал ее уже хорошо знает. Особенно сотрудники гостиницы заполнили туристку, когда она разгромила ресторан. Судя по тому, что после этого певица вернулась на курорт, конфликт ей удалось уладить.

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