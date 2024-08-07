41-летняя Ксения Бородина окончила факультет психологии МГУ с красным дипломом. Телеведущая поделилась кадрами с вручения диплома в соцсети.

Ксения Бородина стала дипломированным психологом. По словам знаменитости, она училась у лучших преподавателей России и получила «колоссальные» знания. Телеведущая не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает «познавать мир психологии».

«Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я продолжаю еще учиться в другом институте, хожу на интенсивы и продолжаю познавать мир психологии», — высказалась знаменитость.

Новый возлюбленный Бородиной уже поздравил ее с радостным событием. Николай Сердюков подарил ей цветы с подписью: «Самой красивой студентке с дипломом».

Ранее психолог Владислав Чубаров оценил перспективы пары. Он считает, что Бородина наступает на «те же грабли» в новом романе. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Светлана Бондарчук анонсировала выход новой песни.