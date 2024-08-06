«Вечный конфликт разума и чувств»: психолог о новом романе Ксении Бородиной

Ксения Бородина рассекретила отношения с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Примечательно, что, пережив трудный развод, Ксения не раз заявляла, что хочет быть с мужчиной, далеким от мира шоу-бизнеса. По ее словам, ей больше не нужны «хайпожоры». Психолог Владислав Чубаров оценил перспективы пары. По его словам, телеведущая наступает на «те же грабли» в новых отношениях. Своим мнением он поделился с сайтом «Страсти».

«То, что Ксения раньше говорила, что никогда не свяжется с медийным человеком, а сейчас начала отношения с участником телевизионного шоу, не вызывает какого-то удивления. Это вечный конфликт разума и чувств. Она могла искренне хотеть одного, но проникнуться симпатией именно к этому человеку. Это неподвластно логике и не решается головой. Можно много раз обещать себе не наступать на те же грабли, но сердце нас ведет к людям, к которым тянет», — высказался психолог.

Ксения — более востребована у публики, чем Николай. Однако разница в доходах не станет препятствием для пары, если партнеров все устраивает.

«В советское время была принята классическая модель семьи, где мужчина основной добытчик, а женщина больше занимается домом и уходом за семьей. Там мужу, конечно, было зазорно получать денег меньше жены. Есть успешные женщины, которые много зарабатывают, есть мужчины, которые с этим соглашаются. Сейчас есть разные модели отношений. Например, жена успешная актриса, а муж сидит дома с детьми. Если обе стороны это устраивает, то пара может быть счастлива и долго существовать», — пояснил эксперт.

Также Владислав предположил, почему Бородина долгое время скрывала возлюбленного. В ее блоге не раз появлялись фото с Николаем, но она прятала его за смайликами.

«Возможно, Ксения публиковала фото с возлюбленным, чтобы показать многочисленным поклонникам, что она занята. Вторая цель связана с тем, что всё-таки образ красивой и успешной женщины не сочетается с одиночеством, особенно учитывая, что она долго работала на проекте, где люди учатся строить любовь. Давать советы другим, а самой быть без отношений — достаточно странно», — резюмировал Владислав.