41-летняя Анна Седокова продемонстрировала фигуру в крошечном купальнике

Исполнительница рассказала поклонникам, что улетела из России. В настоящий момент звезда находится в Дубае.

Анна Седокова 7 сентября текущего года объявила о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой, с которым состояла в браке с 2020 года. Исполнительница призналась, что не будет распространять «грязь», которая касается разрыва со спортсменом. Певица также уточнила, что благодарна бывшему супругу за сложный, но очень интересный путь, который они вместе прошли.

Дело о расторжении брака было зарегистрировано в Московском областном суде 16 октября.

Ранее Янис Тимма призвал оставить в покое его семью после развода с Анной Седоковой.

Также Седокова призналась, что перенесла отек Квинке после разрыва с супругом.