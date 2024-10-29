«Оставьте мою семью в покое»: муж Анны Седоковой сделал заявление после развода с певицей

Развод певицы Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой после четырех лет брака в последнее время стал одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. Пока артистка не желает видеть бывшего мужа, он высказался о разрыве в личном блоге и призвал оставить его семью в покое.

Экс-супруги тяжело переживают расставание. Анна Седокова пережила сильный стресс, из-за чего у нее обострилось серьезное заболевание (отек Квинке и крапивница в острой форме), а Янис Тимма в одиночестве пересматривал клипы певицы и принимал неизвестные таблетки. Пара периодически высказывается о своем разводе в соцсетях. Недавно экс-солистка группы «ВИА Гра» вышла на связь в личном блоге и призналась, что ей сейчас сложно, но она приняла решение продолжать работать. Теперь прокомментировать происходящее решил баскетболист.

Накануне Янис Тимма опубликовал в соцсети видео из автомобиля, подписав его завуалированной фразой: «Давайте посмотрим, как далеко я смогу проехать без GPS. И где я окажусь». Позднее спортсмен высказался на тему активного обсуждения его личной жизни, призвав оставить его семью в покое.

«Оставьте хотя бы мою семью в покое. Мне плевать. Но оставьте хотя бы их в покое. Это мое решение, и я не вижу в нем ничего плохого. Я играю в баскетбол и живу своей жизнью», — заявил Янис Тимма.

Тем временем Анна Седокова, как и обещала, после тяжелого разрыва с мужем ушла в работу. Так, 25 октября состоялся ее акустический концерт. В беседе с журналистами певица заявила, что надеялась не увидеть на своем выступлении бывшего мужа.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма прожили в браке четыре года. У пары нет общих детей, но баскетболист поладил с детьми артистки от предыдущих отношений, 19-летней Алиной и 7-летним Гектором. 13-летняя дочь певицы Моника живет с отцом в США. Недавно знаменитость подтвердила слухи о расставании с супругом, а 16 октября подала на развод.

Ранее мы писали о том, что суд отказался принимать заявление Анны Седоковой на развод с Янисом Тиммой.