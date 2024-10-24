«Проснулась с отеком Квинке»: Седокова пожаловалась на здоровье после расставания с мужем

Анна Седокова заявила, что перенесла отек Квинке после расставания с мужем. Певица пожаловалась на здоровье в соцсети.

В октябре 2024 года стало известно, что певица подала на развод с баскетболистом. Из-за сильного стресса у нее обострилось хроническое заболевание. В день репетиции концерта Анна проснулась с отеком Квинке и острой формой крапивницы. Как выяснилось, на этом проблемы не закончились: артистка узнала, что лекарство, помогающее ей во время недуга, исчезло из продажи.

«Я проснулась с отеком Квинке и острой формой крапивницы. Лицо начало вздуваться, тело покрылось алыми пятнами. Я не знала, что, оказывается, мой укол теперь невозможно найти. Что его больше не поставляют. А это означает, что впереди будет еще страшнее и больнее», — высказалась знаменитость.

По словам Анны, она обзвонила «сто тысяч аптек», но так и не нашла лекарство. Певица призналась, что от отчаяния ей хотелось остаться дома, однако вместо больничного она отправилась на работу: Анна не захотела подводить команду.

«Я подумала, что не имею права сдаваться. Что меня ждут. Мне хотелось остаться дома и просто выть, но я точно знаю, что это не поможет. Я натянула кепку на свои опухшие глаза пониже и выехала на репетицию», — резюмировала артистка.

Ранее Андрей Малахов не исключил, что Анна Седокова передумает разводиться с мужем. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».