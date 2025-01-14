41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в золотом купальнике на пляже. Светлана поделилась новым снимком в соцсети.

Светлана Ходченкова, как и многие звезды, проводит январские праздники за рубежом. Артистка предпочла отдых на тропическом острове. Светлана не стала называть место своего нахождения, зато охотно поделилась летним снимком.

На кадре Ходченкова запечатлена в золотом купальнике и белой накидке, которая подчеркнула стройную фигуру. Ее пляжный образ дополнили солнечные очки и сумка. Светлана убрала волнистые волосы на одну сторону и отвернулась от камеры, добавив снимку загадочности.