НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 января 2025, 09:41
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41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в золотом купальнике на пляже

41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в золотом купальнике на пляже

© Starface.ru

41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в золотом купальнике на пляже. Светлана поделилась новым снимком в соцсети.

Светлана Ходченкова, как и многие звезды, проводит январские праздники за рубежом. Артистка предпочла отдых на тропическом острове. Светлана не стала называть место своего нахождения, зато охотно поделилась летним снимком.

На кадре Ходченкова запечатлена в золотом купальнике и белой накидке, которая подчеркнула стройную фигуру. Ее пляжный образ дополнили солнечные очки и сумка. Светлана убрала волнистые волосы на одну сторону и отвернулась от камеры, добавив снимку загадочности.

41-летняя актриса Светлана Ходченкова снялась в золотом купальнике на пляже

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Светлана не раз признавалась, что поддерживает фигуру благодаря танцам на пилоне.

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Ходченкова ушла с премьеры фильма с неизвестным мужчиной. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что поцелуй Николя Баскова с известной певицей попал на видео.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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