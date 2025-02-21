41-летняя актриса Наталья Рудова заявила, что тренируется в зале не ради мужчин. Наталья объясняла, с какой целью занимается фитнесом, в соцсети.

Наталья Рудова не скрывает, что следит за питанием и фигурой. В личном блоге она поделилась новым фото из зала, под которым начались споры. Подписчики поинтересовались, для кого актриса «пропадает» на тренировках целыми днями. Рудова дала понять, что ей не понравился вопрос и назвала его странным. По словам знаменитости, она тренируется для здоровья, а не для привлечения мужского внимания.

«Дорогие девочки, в первую очередь я все делаю для себя. Слежу за своим телом и душой. Любовь всегда начинается с себя, а не с каких-то мужиков. Главное, чтобы вы себе нравились. Запомните это уже в 21 веке. Но это не значит, что «пошли все эти мужики в сад». Я люблю мужчин. Но нужно любить себя, заниматься своим здоровьем и красотой в первую очередь. Если вы любите себя, значит вас тоже будут любить», — высказалась знаменитость.

Наталья напомнила, что самое главное в жизни — любовь к себе.

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