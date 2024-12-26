«Практически все они бездарны»: Наталья Рудова против блогеров в кино

Актриса Наталья Рудова заявила, что против блогеров в кино. Она призналась в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет», что большинство из них бездарны в этой работе.

Звезды соцсетей выходят за рамки привычной деятельности – теперь они поют, выступают на сцене и снимаются в кино. Некоторых актеров такая ситуация не устраивает. Наталья Рудова отметила, что это «не классно», когда блогеры снимаются в фильмах.

«Практически все они бездарны, и это очевидно», – заявила она.

Но девушка похвалила работу Давида Манукяна. Блогер и певец исполнил роль Горбуна в фильме «Иван Васильевич меняет все!».

«Я офигела, насколько он классный и органичный! А знаешь, в чем классность Давы в этом плане? На самом деле это одно из правил артистов – не любить себя в кадре, не желать нравится себе в кадре. То есть им вообще все равно, как он выглядит в кадре. Это как раз хороший актерский навык», — поделилась мнением звезда.

Рудова призналась, что чаще всего отказывается участвовать в проектах, где есть блогеры. Но девушка не говорит о том, что у артиста обязательно должно быть актерское образование. Для нее главное – талант.

Напомним, что Наталья впервые появилась на экране в 2005 году. Зрители полюбили ее за роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день», также у нее был яркий персонаж в сериале «Универ. Новая общага».

Ранее мы писали о том, что в Сети заметили однотипные ролики у блогеров с призывом простить Ивлееву.