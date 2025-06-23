«Прошу любить и жаловать»: актриса Глафира Тарханова впервые представила публике старшего сына

Звезда сериала «Громовы» и многодетная мать Глафира Тарханова впервые представила публике старшего сына. В личном блоге актриса поделилась кадрами 17-летнего Корнея и раскрыла, что он хочет стать моделью.

На опубликованных фото сын Глафиры Тархановой позировал в салатовом костюме и черной рубашке с едва заметной улыбкой. Как оказалось, Корней решил не идти по стопам знаменитой мамы и планирует попробовать себя в модельном бизнесе.

«Пришло время! Прошу любить и жаловать — это мой старший сын Корней. Он решил выйти в свет и попробовать себя в качестве модели. Открыт к предложениям по работе», — заявила Глафира Тарханова.

Поклонники артистки восхитились внешностью молодого человека, поразительно похожего на родителей.

«Зачем Вы так не по-человечески с нами? Разве можно такую красоту прятать?»; «Красивущий парень! Пусть все его мечты сбудутся»; «Ничто так не украшает женщину, как взрослый сын. Обаятельный и брутальный парень. Очень похож на родителей», — пишут в Сети.

Глафира Тарханова не спешит показывать детей поклонникам. Звезда «Громовых» объясняла, что мальчики и сами пока не желают выбираться в публичное пространство.

«А зачем их показывать? Мальчиков и самих не тянет. Это же надо одеваться как-то специально, гармонично. Все это им пока претит. Даже сделать семейную съемку для личного архива с ними бывает проблематично», — делилась актриса.

Напомним, Глафира Тарханова уже 20 лет состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. У пары пятеро детей: 17-летний Корней, 15-летний Ермолай, 12-летний Гордей и 7-летний Никифор, а 18 июня 2024 года появилась на свет дочь Лукерья.

Ранее многодетная мать Глафира Тарханова поразила стройными ногами в новом образе.