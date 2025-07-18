51-летняя актриса Наталия Антонова восхитила поклонников снимками в купальнике. Антонова похвасталась фигурой в соцсети.

Наталия наслаждается отдыхом на море и делится красочными снимками в соцсети. Она показала серию кадров в купальнике и рассказала, что актерам совсем нельзя загорать. Знаменитость вспомнила, как ее приятельница чуть не лишилась роли из-за другого тона кожи. По словам Антоновой, из-за издержек профессии она загорает только рано утром или после 17:00, когда солнце не такое активное.

«А вы знаете, что загар — это плохой тон. Настоящая леди не загорает. А актерам совсем нельзя загорать. Мою коллегу чуть не сняли с роли из-за загара, но художник по гриму оказалась доброй и суперпрофессиональной и справилась…», — высказалась артистка.

Однако пользователей Сети привлек не рассказ про особенности профессии, а фигура Антоновой. Подписчики отметили, что 51-летняя актриса находится в хорошей форме, и попросили раскрыть секрет стройности.

«Наташ, ну это просто пушка-бомба-петарда! Какая же ты красотка. Наташа, фигурка как в 25. Браво!» — написали россияне.

Ранее певица Полина Гагарина показала фигуру в розовом купальнике на курорте. Подробности читайте в этой новости.