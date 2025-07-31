41-летняя актриса Дарья Мороз впервые вышла в свет после смерти отца. Об этом сообщает Super.ru.

16 июля в Москве простились с Юрием Морозом, который умер после борьбы с раком. По данным СМИ, режиссер ушел из жизни на руках у дочки и жены Виктории Исаковой. Дарья Мороз не комментировала семейную трагедию и избегала обещания с прессой, однако уже в конце июля вернулась к светской жизни.

Дарья посетила «Киноконцерт» в Зеленом театре ВДНХ. Актриса вышла на сцену и исполнила хиты «Знаешь» и «С любимыми не расставайтесь». Последнюю песню она спела с Гошей Куценко.

Для мероприятия Мороз выбрала черный пиджак с бахромой и белую атласную юбку в пол.

Ранее Олеся Сазыкина заявила, что Дарья Мороз ревновала к отцу Викторию Исакову. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что помощник Надежды Бабкиной Сергей Рябов женился на 25-летней фигуристке.