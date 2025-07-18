«У Даши была ревность к Вике»: вскрылась правда об отношениях дочери и жены Юрия Мороза
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Олеся Сазыкина заявила, что Дарья Мороз ревновала к отцу Викторию Исакову. Об этом сообщает aif.ru.
Семейные отношения между дочерью режиссера Юрия Мороза Дарьей и его второй женой Викторией Исаковой были покрыты тайной. Однако продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с режиссером, рассказала, что женщины друг друга недолюбливали.
«Даша и Вика не целовались взасос. Но… У Даши была ревность к Вике, на самом деле. У Вики также была ревность к Даше. У них небольшая разница в возрасте, поэтому… Но серьезных конфликтов не было», — рассказала она.
При этом Юрий Мороз пытался всегда угодить женщинам в семье, добавила Сазыкина.
«А в плане жены и дочери… Что сказать? В хорошем смысле подкаблучник. Его обожали и боготворили», — заявила она.
Напомним, Юрий Мороз умер 14 июля на 69-м году жизни. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Ранее мы писали о том, что маленькую дочку умершего от рака Юрия Мороза не пустили на похороны режиссера.