«У Даши была ревность к Вике»: вскрылась правда об отношениях дочери и жены Юрия Мороза

Олеся Сазыкина заявила, что Дарья Мороз ревновала к отцу Викторию Исакову. Об этом сообщает aif.ru.

Семейные отношения между дочерью режиссера Юрия Мороза Дарьей и его второй женой Викторией Исаковой были покрыты тайной. Однако продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с режиссером, рассказала, что женщины друг друга недолюбливали.

«Даша и Вика не целовались взасос. Но… У Даши была ревность к Вике, на самом деле. У Вики также была ревность к Даше. У них небольшая разница в возрасте, поэтому… Но серьезных конфликтов не было», — рассказала она.

При этом Юрий Мороз пытался всегда угодить женщинам в семье, добавила Сазыкина.

«А в плане жены и дочери… Что сказать? В хорошем смысле подкаблучник. Его обожали и боготворили», — заявила она.

Напомним, Юрий Мороз умер 14 июля на 69-м году жизни. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Ранее мы писали о том, что маленькую дочку умершего от рака Юрия Мороза не пустили на похороны режиссера.