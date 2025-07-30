Молодой фаворит Надежды Бабкиной женился: что известно о его избраннице

Помощник певицы Надежды Бабкиной Сергей Рябов, которого называли новым избранником и фаворитом артистки, женился. Его избранницей стала 25-летняя фигуристка.

Рябов показал кадры из ЗАГСа в соцсетях.

Супругой Рябова стала спортсменка Мария Горохова. В соцсетях девушка называет себя русской Скарлетт Йоханссон.

На регистрации брака пара выглядела счастливой. Сергей выбрал для важного события черные брюки и белый пиджак с темным воротником. Невеста появилась в белом платье с открытыми плечами.

Бабкиной не было замечено на официальной части. Не исключено, что приехать на праздник помешала большая занятость звезды.

Свадьба Рябова положит конец слухам о романе с исполнительницей. При этом помощник продолжает сотрудничать с Бабкиной, сопровождать ее на гастролях.

Ранее сообщалось, что певец Прохор Шаляпин снова женился.