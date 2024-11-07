41-летняя актриса Анна Снаткина вышла в свет в платье с разрезами. Фотографии с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Москве состоялась премия журнала «ОК!» «Больше, чем звезды». Мероприятие посетили Полина Гагарина, Григорий Верник, Никита Кологривый, Юлия Пересильд, Жора Крыжовников, Филипп Киркоров и Анна Снаткина. Для выхода в свет Анна выбрала коричневое платье-футляр с разрезами по бокам. Ее образ дополнили массивные серьги, браслеты, яркий макияж с красной помадой и укладка с эффектом мокрых волос.

К слову, подписчики с восторгом отреагировали на образ актрисы.

«Талантливая актриса, симпатичная. Всегда смотрю фильмы с ее участием», — написали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Виктор Васильев и Анна Снаткина получают за корпоратив 1,3 млн рублей на двоих. Подробности читайте в этой новости.

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