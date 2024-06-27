Один гонорар на двоих: сколько актеры Виктор Васильев и Анна Снаткина зарабатывают на корпоративах

Актеры Виктор Васильев и Анна Снаткина являются не только супругами, но и партнерами по работе. В дуэте они ведут частные мероприятия и при этом запрашивают за двоих один гонорар – 1,3 миллиона рублей. Подробности узнал портал «Страсти».

Кроме съемок в фильмах, сериалах и телевизионных проектах, Снаткина и Васильев активно зарабатывают на корпоративах. Менеджер агентства, занимающегося подбором звезд для различных праздников, рассказал, что актеров обычно заказывают именно вместе, ведь за деньги, которые обычно запрашивают за одного ведущего, клиенты получают сразу двух и разного пола. Впрочем, провести вечер Виктор может и один за половину гонорара – 650 тысяч рублей.

Стандартное мероприятие у актеров длится четыре часа. Но можно договориться и на пять часов без изменений в гонораре. Концепцию праздника может предложить как заказчик, так и сами Снаткина с Васильевым.

«Концепцию предлагаем исходя из видения и пожеланий клиента, далее разрабатываем и дорабатываем с учетом пожеланий ведущих и клиента. Сценарий пишет команда профессиональных сценаристов с опытом работы на радио, КВН, StandUp и Comedy», - заявил источник.

Предложений у супружеской пары много. Как отметил наш информатор, актеров ценят за интеллигентный, гармоничный и интеллектуальный юмор, деликатность и легкость ведения, когда каждый дополняет друг друга.

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